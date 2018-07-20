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Ete yakışan baharatlar

Yemeklerin lezzetini veren baharatlardır. Baharatları kararında kullanmak, yemeğin lezzetinin tam olmasını sağlar.

20 Temmuz 2018 Cuma 23:42
Ete yakışan baharatlar

Her yemeğe her baharat konmaz. Neyle neyin kullanılacağını bilmek, iyi bir lezzet elde etmenin ilk kuralıdır. Bazen toz bazen de tane olarak kullanılan baharatlar, yemeklerin olmazsa olmazıdır.

KIRMIZI ETE EN ÇOK HANGİ BAHARATLAR YAKIŞIR?

Eğer kırmızı eti ızgarada pişirecekseniz marine sosu hazırlayabilirsiniz. Bu sosa da en çok yakışan baharatların başında kekik gelir.

Özellikle de fırsatınız ya da olanağınız varsa dağların eteklerinden toplayacağınız doğal kekikleri kullanabilirsiniz. Izgarada pişirilen kırmızı ete, tane karabiber de çok yakışır. Ayrıca kimyon da kırmızı et ile en uyumlu baharatlar arasında sayılabilir.

Haşlama et yapıyorsanız defne yaprağını mutlaka mutfağınızda bulundurmalısınız. Tane karabiber, haşlama ette de başroldedir. Ancak et haşlarken bilmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.

Haşlama etin suyu kaynamaya başlamadan önce üzerinde oluşan köpük alınır. Kaynayınca da altı kısılır ve tuzu atılır. Eğer haşlama işlemi sırasında baharat konursa etin lezzetini almanız zor olur.

Kümes hayvanlarının etlerine de kimyon ve karabiber çok yakışır. Özellikle de karabiberin taze çekilmiş olanı, lezzetin tam oturması için iyi bir tercihtir.

Ayrıca kırmızı toz biber de kümes hayvanlarının etlerinden yapılan yemeklerde kullanılabilir. Çörek otu da bazı tavuk yemeklerinde kullanılabilir. Özellikle de sote tarzında pişirilen yemeklerde, çörek otu ayrı bir lezzet katmak için tercih edilir.

VE DİĞER BAHARATLAR...

Hardal da birçok sosta kullanıldığı gibi ızgara etlerin yanında da tüketilir. Karanfil ise soğanla birlikte yahnilerde kullanılır. Üstelik elmayla bir araya geldiğinde muhteşem ve tadı damakta kalan bir lezzet verir.

Karabiber, kırmızı biber, karanfil, kişniş, defne yaprağı ve kekikten oluşan köftebaharı karışımı da daha çok köfte yapımında kullanılır. Kırmızı etin hatta tavuk etinin vazgeçilmez baharatları arasında bir de köri bulunur.

Koyun ve kuzu etinin olmazsa olmaz baharatlarından biri de nanedir. Aynı zamanda nane, salatalarda da sıkça kullanılır. Oldukça pahalı bir baharat olan safran ise deniz ürünlerine tat vermek için tercih edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 23:42
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