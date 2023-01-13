"Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması" Projesi genişliyor

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suni tohumlama uygulamalarında dezavantajlı bölgelerde suni tohumlama uygulamalarına destek vererek etçi ve kombine ırkların geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması" Projesince Tarım ve Orman Bakanlığı finansmanı ile alınan ekipmanlar Eskipazarlı çiftçilere düzenlenen törenle teslim edildi. Eskipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin Karabük, Eskipazar ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlk defa 2021 yılında Ovacık ilçesinde uygulanan proje, 2022 yılında Ovacık ilçesine ilaveten Safranbolu merkez ve 8 köy ile Eflani ilçesinin tamamında uygulandı 651 baş sığıra suni tohumlama uygulaması yapıldı buzağılar doğmaya başladı.