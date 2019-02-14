ETCEP’ten sonra Yoga skandalı! ETCEP bitti Yoga başladı

İsmail Uğur yeniakit.com.tr Milli Eğitim Bakanlığı, “Öteki” isimli sapkın ilişkilerin anlatıldığı romanıyla ün yapan sunucu Ece Vahapoğlu’nun “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesine, Türkiye genelinde Resmi/Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda uygulanması için onay verdi. Sözde sosyal etkinlikle ilgili onay yazısı tüm okullara gönderilirken, duyurusu da MEB’in sitesinde yayınlandı.

Çocuklarımıza magazin ünlüleri rol model olacak

MEB’in onay verdiği sözde sosyal projeyle, tatil yerlerinde üstsüz güneşlendiği fotoğraflarıyla magazin programlarının malzemesi olan Ece Vahapoğlu, Fit21 By Ece Vahapoğlu adlı şirketi ile anaokulundan liseye kadar her sınıf için Yoga dersi vererek çocuklara rol model olacak. TV ekranlarında dekolte kıyafetlerle sözde sağlıklı yaşam ve spor programları sunan Ece Vahapoğlu Alpay, “Sunucu Ece Vahapoğlu sere serpe güneşlendi. ‘60 Günde İdeal Vücut’ kitabıyla diyet ve egzersiz sırlarını paylaşan Ece Vahapoğlu Bodrum’da güneşlenirken objektiflere yakalandı.” şeklindeki haberlerle magazin medyasına konu olmuştu.

Sapkın ilişkinin romanını yazdı

Okullarda öğrencilere Yoga dersi vermeye hazırlanan Ece Vahapoğlu, Doğan Kitap’tan çıkan “Öteki” isimli sapkın ilişkilere yer verdiği romanıyla da basına konu olmuştu. Vahapoğlu’nun sapkın romanı yayınevinin sitesinde şu ifadelerle tanıtılıyor: “Türbanlı bir kız, öteki kesimden kız arkadaşına ilgi duyarsa… Aşk evliliği sürdüren, parlak bir kariyere sahip güzel sunucu Esin ile babasının şirketinde çalışan, İslami değerlere bağlı tesettürlü Kübra, önce karşılıklı olarak ötekini, sonra da kendi benliklerini keşfediyorlar. Aralarındaki ilişki, hiç tahmin edilemeyen yerlere doğru sürüklüyor onları… Öteki, Esin ve Kübra’nın sıra dışı dostlukları üzerinden, Türkiye’deki modern ve muhafazakâr bölünmüşlüğün kıvrımlarında dolaşıyor. Ece Vahapoğlu’ndan, aşk, ihanet, önyargılar, din, cinsellik, tabular ve bastırılmış duygular üzerine sarsıcı bir roman… Sanki ruhunu kazıyor, gizli kalmış duyguları açığa çıkarıyordu... ‘Bir kızla öpüştün mü hiç?’ İki kızın gözleri buluştu. Esin bakışlarını kaydırdı, muzipce ama biraz da davetkâr bir tavırla tavana doğru baktı. ‘Hımm... Ben de hiç denemedim. Hemcinsinle öpüşmek nasıl bir duygu acaba?’ Neler söylüyordu Esin böyle! Kübra’yı ateş bastı. Belki de hayatında ilk kez duygularından korkuyordu. Vicdan azabıyla karışık bir utanç içindeydi. Esin’in tenini hissetmek, nefesini duymak, yanına uzanmak istiyordu. Onu istiyordu..”

Spor diye yutturulan yoga Budist ayini

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Yoga yapmanın hükmü nedir?” şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi: “Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (“Brahmanizm”, DİA, VI, 331)

Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir.”

Ece Vahapoğlu kaç dil bilmiyor?

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça bildiğini iddia eden Ece Vahapoğlu, katıldığı bir programda rezil olmuştu. Sunucunun, '5 dil biliyormuşsunuz o zaman bu testi hak ediyorsunuz' diyerek basit çeviriler yapmasını istediği Vahapoğlu, canlı yayında rezil olarak sunucunun çevirmesini istediği hiçbir cümleyi bildiğini iddia ettiği dillere çevirememişti.



