Et ve Süt Kurumu’nun güvenliği artırılıyor
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Et İşletmeleri Müdürlüğü 6 Ay Süreli 8 Kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yapacak. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale kapsamında 6 Ay Süreli 8 Kişilik Özel Güvenlik Personeli hizmeti alınacak. İhale 18.11.2022 tarih ve saat 14:00’da İstanbul Et İşletme Müdürlüğü Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü / İstanbul) adesinde düzenlenecek.
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