Et ve Süt Kurumu müfettiş yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.



GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların;

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

2.2. Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P4 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için KPSS P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir grup içerisinde en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

2.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

2.6.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli bulunmak.

2.7.Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

2.8.Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak

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