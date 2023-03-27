'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Ticaret Bakanlığı, tabela oyunuyla kendisini Et ve Süt Kurumu gibi tanıtan kasaplara yönelik inceleme ve denetim işlemleri başlattı.
Ticaret Bakanlığı, tabela oyunuyla kendisini Et ve Süt Kurumu gibi tanıtan kasaplara yönelik inceleme ve denetim işlemleri başlattı.
Edinilen bilgilere göre, “Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı" gibi isimlerle faaliyet yürüten işletmelere idari para cezası verileceği öğrenildi.
Söz konusu işletmeler, vatandaşların büyük tepkisini çekiyordu.