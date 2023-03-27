  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Türkiye, Rusya ve Çin'den bomba altın hamlesi! ABD'liler 'çok tuhaf' diyerek açıkladı

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Netanyahu için yolu sonu geliyor! Ortalık çok ama çok karışacak...

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi

Fox'un "yalaka" spikerine Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

Kılıçdaroğlu'nun askere 'katil' diyen danışmanı vekil oluyor!

Sanayide hasar tahmini: 170 milyar lira! Varank duyurdu: Her yeri inşa edeceğiz, her an destek sağlayacağız
Gündem 'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:29:00 -
'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Ticaret Bakanlığı, tabela oyunuyla kendisini Et ve Süt Kurumu gibi tanıtan kasaplara yönelik inceleme ve denetim işlemleri başlattı.

Ticaret Bakanlığı, tabela oyunuyla kendisini Et ve Süt Kurumu gibi tanıtan kasaplara yönelik inceleme ve denetim işlemleri başlattı.

Edinilen bilgilere göre, “Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı" gibi isimlerle faaliyet yürüten işletmelere idari para cezası verileceği öğrenildi.

Söz konusu işletmeler, vatandaşların büyük tepkisini çekiyordu. 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan

Amaç et balık kurumu bile pahalıya satıyor dedirtmek olduğuna adım gibi eminim

Memiş aslan

Mezutl eski belediye yanında var
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23