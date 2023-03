'Et ve Balık K.' rezaleti! Siz kendinizi uyanık mı zannediyorsunuz? Milleti böyle kandırıyorlar

İstanbul Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K." isimli işletmenin, kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi. Kasabın bir navigasyon uygulamasında da, 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi. Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce, tepki gösterdi.

İşletme sahibi, son dönemde benzer tartışmaların arttığını belirterek; yanlış anlaşılmalar yaşandığını, işletme isminin lisanslı olduğunu iddia etti.

"Yıllardır Et ve Süt Kurumu mağazası olarak biliyoruz"

Alışveriş için geldiğini belirterek, "Biz burayı yıllardır Et ve Süt Kurumu diye biliyoruz" ifadesini kullanan Engin Ceylan, 'Tabelası da kurumu çağrıştırıyor. Atatürk Orman Çiftliği falan da yazıyor. 140-150 liraya et alırız diye geliyoruz, içeride fiyatlar 300 lira civarı. Anlamadık bu işten. Şimdi ben de buranın özel bir işletme olduğunu yeni öğrendim, bu nasıl oluyor? Ben anlamadım bu işi. Millet buraya kuruma bağlı sanarak geliyor. Sonra da, içeride şaşkınlığa uğruyor. Millet burayı yıllardır 'Et ve Süt Kurumu' mağazası sanıyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Uygulamaya 'Et ve Süt Kurumu' yazdım, burayı gösterdi"

Navigasyon uygulamasıyla kasaba geldiğini belirten bir müşteri ise ,"Az önce konum olarak girdik. 'Et ve Balık Kurumu' yazdık bizi buraya getirdi. Buradaki arkadaşlardan öğrendik, özel bir yermiş. Hani, fiyatlarla da arasında iki katı fark oynuyor. Biz de şaşırdık. Devlet acaba neden zam yapsın ki dışarıya göre dedik? Sonradan öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Müşterilerle, işletme çalışanları arasında yaşanan tartışma ise o an dükkanda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çalışanların, isim ve tasarım benzerliğinden kaynaklanan durumu anlatmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalarda da geçtiğimiz günlerde güncel satış fiyatları açıklanmış, kıymanın kilogram fiyatı 119 TL kuşbaşının fiyatı ise 129 TL olarak belirlenmişti.