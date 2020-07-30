Kurban bayramı boyunca vatandaşlar kurbanlık etleri nasıl muhfaza ötmeleri gerektiğini merak ediyor. Sıcak yaz gününde kesilen kurbanlar doğru şekilde soğutulmadığında gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Et kaç derecede saklanır? | Eti buzdolabı poşetine koymak zararlı mı?

Öncelikle kesim yerlerinden poşetlerle eve getirilen etin hızlıca poşetten çıkarılması gerekiyor. Et soğuma aşamasında dışardan getirdiğiniz poşetle buzdolabına girerse çok daha hızlı çürüme yaşayabilir. Bu aşama hijyen açısından da dışardan gelen poşetlerin buzdolaplarını konmaması öneriliyor. Pandemi süreci sebebiyle vatandaşların bu konuda daha hassas olmalarında yarar var. Eti geniş tencere ya da kaplara aldıktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Ardından eti bölüp dağıtabilirsiniz.

Eti porsiyonluk olarak ayarlayıp buzdolabı poşetine koyabileceğiniz gibi streç film ya da yağlı kağıda da sarabilirsiniz. Et -1,5 °C ile -1,7 °C derece arasında donmaya başlayacaktır. -18°C’de et 6 ila 12 ay tazeliğini koruyacaktır.