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Et kaç derecede saklanır? | Eti buzdolabı poşetine koymak zararlı mı?

Et buzdolabı poşetiyle mi buzluğa kaldırılır? Et nasıl saklanır? Kurban bayramında en çok merak edilen konuların başında hiç kuşkusuz kırmızı etin nasıl muhafaza edileceği geliyor. Eti buzlukta saklamak isteyenler, hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Pek çok kişi “Et kaç ay buzlukta kalır?” , “Et kaç derecede saklanır?” , “Et kaç derece buzlukta kaç ay durur” , “Eti poşetle buzluğa atmak zararlı mı?” , “Et buzluğa poşetle mi konur” , “Et yağlı kağıda mı sarılmalı” konularını araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:02:00 -
Et kaç derecede saklanır? | Eti buzdolabı poşetine koymak zararlı mı?

Kurban bayramı boyunca vatandaşlar kurbanlık etleri nasıl muhfaza ötmeleri gerektiğini merak ediyor. Sıcak yaz gününde kesilen kurbanlar doğru şekilde soğutulmadığında gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Et kaç derecede saklanır? | Eti buzdolabı poşetine koymak zararlı mı?

Öncelikle kesim yerlerinden poşetlerle eve getirilen etin hızlıca poşetten çıkarılması gerekiyor. Et soğuma aşamasında dışardan getirdiğiniz poşetle buzdolabına girerse çok daha hızlı çürüme yaşayabilir. Bu aşama hijyen açısından da dışardan gelen poşetlerin buzdolaplarını konmaması öneriliyor. Pandemi süreci sebebiyle vatandaşların bu konuda daha hassas olmalarında yarar var. Eti geniş tencere ya da kaplara aldıktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Ardından eti bölüp dağıtabilirsiniz.

Eti porsiyonluk olarak ayarlayıp buzdolabı poşetine koyabileceğiniz gibi streç film ya da yağlı kağıda da sarabilirsiniz. Et -1,5 °C ile -1,7 °C derece arasında donmaya başlayacaktır. -18°C’de et 6 ila 12 ay tazeliğini koruyacaktır.

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