Eşyalarınız için bu 5 fikir altın değerinde! Çamaşır makinesine buz atarsanız...

Hayatı kolaylaştıran pratik fikirler

Bu fikirler sayesinde giysileriniz dün alınmış gibi görünecek.

Kırışık kıyafetler, ev işi yapan pek çok kişinin ortak sorunudur. Ütü yapmak için yeterli zamanınız bulunmadığında ya da ütülediğiniz halde geçmeyen inatçı kırışıklıklarla karşılaştığınızda imdadınıza bazı pratik çözümler yetişir. Bu pratik çözümleri uyguladığınızda hem ütü yaptığınız vakitten tasarruf edebilir hem de oldukça basit işlemlerle pürüzsüz kıyafetlerinize kavuşabilirsiniz.

1. Kırışıklıkları gidermek için buz küplerini kullanın.

KURUTUCUNUZUN İÇERİSİNE BUZ KÜPLERİ EKLEYİN

Eğer çamaşır makineniz hem yıkama hem kurutma yapıyorsa ya da ayrıca bir kurutucunuz varsa, kurutma tarafını kullandığınız zaman giysilerinizin buruş buruş olduğunu fark etmişsinizdir. Bu kırışıklıktan sizi kurtaracak bir fikrimiz var.

Giysileriniz yıkandıktan sonra kurutucuya birkaç buz küpü koyun ve yaklaşık 15 dakika orta modunda çalıştırın. Buz küpleri eriyerek buhara dönüşecek ve bu da ütü etkisi yapıp giysilerinizdeki kırışıklıkları gidermenize yardımcı olacaktır. Alternatif olarak, kırışmış giysiyle birlikte kurutucuya nemli bir çorap koyabilirsiniz. (Makineyi çok fazla doldurmamaya dikkat edin, Bu yöntem genellikle bir kaç elbise ile yapılırsa çok etkili çalışıyor)

2. Düğmelerinizin daha uzun süre dayanması için diş ipi kullanın.

Düğmelerinizin düşmesini önlemek istiyorsanız, sadece diş ipi ile dikin . Özellikle sık sık kopan gömleğinizin düğmesi varsa çok işinize yarayacaktır. Diş ipi normal ipliklerden daha sağlam ve dayanıklıdır.

3. Gömlek yakalarını ütülemek için saç düzleştirici kullanın.

Ütü yaptıktan sonra bile yakanız mükemmel görünmüyorsa, saç düzleştirici onu düzeltecektir. Ayrıca aceleniz olduğunda ve ütü masasını çıkarmak için vaktiniz yoksa çok pratik bir çözüm olacaktır. Sadece kumaşı yakmamaya dikkat edin.

4. Bir Jilet ile giysinizin üzerindeki tüylerden kurtulun.

Kazaklardaki tüylenmeleri yok etmek için jilet kullanın. Yavaşça yapın ki kazağınızda delikler oluşmasın.

Giysiyi yıkayın. Tüy içeren kısımları tıraş edin. Tüylenmeyi toplamak için tüy toplayıcı bir rulo veya bant kullanın.

5. Ayakkabılardaki kokuyu karbonatla giderin.

Her ayakkabının içine en az 1 tatlı kaşığı karbonat koyun. Ayakkabının tüm iç tabanını kaplayacak kadar karbonat kullanmanız gerekir. Büyük ayakkabılarınız varsa 1 yemek kaşığından fazla karbonat kullanmanız gerekebilir.