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Aktüel

Esvatini'de Kovid-19 nedeniyle alkol üretim ve satışı 2 ay süreyle yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 03:12:42 -
Esvatini'de Kovid-19 nedeniyle alkol üretim ve satışı 2 ay süreyle yasaklandı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Esvatini'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 ay süreyle alkol üretimi ve satışının durdurulduğu bildirildi.

Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugünden itibaren 2 aylığına alkolün her türlü üretim ve satışına yasak getirildiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 yasaklarının esnetildikten sonra artan vakaların nedenlerinden birinin de alkol tüketimi olduğunu kaydeden Dlamini, "Bu nedenle alkol yasağı getirdik. Durumu izleyeceğiz ve halka duyurucağız." ifadelerini kullandı.

Dlamini, ülkede toplu etkinlikler yasağının devam edeceğini altını çizerek, "Evde kalmaya ve sadece gerektiğinde seyahat etmeye devam ederek kendimizi ve başkalarını korumuş oluruz." dedi.

Başbakan Dlamini, hükümetin temas takibi çalışmalarını genişletileceğini ifade etti.

Esvatini'de şimdiye kadar 840 Kovid-19 vakası görülürken, 11 kişi hayatını kaybetti.

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