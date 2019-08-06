Estetik Cerrah Elmas’tan saç ekimi uyarısı

Son yıllarda giderek popüler hale gelen saç ekimiyle ilgili olarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. İdris Elmas’tan önemli uyarılar geldi. Estetik Cerrah Elmas, saç ekim işleminin cerrahi bir operasyon olduğunu belirterek, “Bu iş kesinlikle hafife alınmamalı” dedi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. İdris Elmas, Erzurum’da estetik cerrahi açısından ilgi gören uygulamaların başında saç ekiminin geldiğini söyledi. Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında saç ekim işlemine yönelik sayısız reklam ve pazarlamanın yapıldığını vurgulayan Elmas, ’’Bu pazarlama teknikleri öyle bir hale geldi ki; saç ekiminin sanki de basit bir müdahaleymiş gibi algılanmasına neden oldu. Hâlbuki saç ekimi bildiğiniz bir ameliyattır ve en az 6-7 saat sürebilmektedir. Saç ekimi işleminde hastanın kafa derisine ön ve arka olmak üzere yaklaşık 7 ile 8 bin mikro kesi uygulanmaktadır. Yani deride enfekte olmaya açık halde bulunan tam 8 bin kesi demektir bu. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Saç ekimi yapılan ortam ameliyathane koşullarına sahip değilse, hijyenden uzaksa ve hele ki bu işlem işin uzmanı tarafından yapılmıyorsa, çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak içten bile değildir”açıklamalarında bulundu.

Saç ekiminin, saç kökünün hastadan alınarak yine kendi cildine ekilmesi şeklinde bir işlem olduğunu kaydeden Elmas, bunun bir nevi doku transferi olduğunu belirterek, bu uygulamanın özellikle merdiven altı diye tabir edilen sağlık koşullarda yapılmasının, hem hastanın elde edeceği sonuç ve hem de sağlık açısından ciddi sorunlar doğurabileceğini dile getirdi.

Kendilerinin bu işlemi Erzurum’da anlaşmalı oldukları hastanelerde kolaylıkla yapabildiklerini ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. İdris Elmas, ’’Erzurum’da saç ekimi noktasında oldukça yoğun bir talep var. Hastalarımızı ameliyat öncesinden tutun da, ameliyat sonrası ve ilerleyen dönemlerde de takip altında tutuyoruz. Çevre illerin yanı sıra uzak il ve ülkelerden dahi gelen hastalarımız var, bugüne kadar binlerce saç ekimi işlemini neredeyse tamamını sorunsuz uyguladık. Ayrıca saç ekimi işleminin yanında kaş, sakal, bıyık ve kirpik ekme işlemlerini de, yine modern tıbbın tüm imkânlarından faydalanarak yapabiliyoruz. Yanma ya da çeşitli kazalara bağlı olarak saç, sakal ve bıyık kaybı gibi durumlar da olabiliyor. Bu durumda olan hastalarımızda da tatmin edici sonuçlar alabiliyoruz’’ şeklinde konuştu.