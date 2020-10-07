  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ​​Estergon Kalesi’nde tarih geleceğe taşınıyor
Aktüel

​​Estergon Kalesi’nde tarih geleceğe taşınıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz" - "Estergon Kalemizde bulunan müzemiz geçmişimizi geleceğe aktardığımız eşsiz güzellikteki eserler topluluğunu içinde barındırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:16:27 -
​​Estergon Kalesi’nde tarih geleceğe taşınıyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Estergon Kalemizde bulunan müzemiz geçmişimizi geleceğe aktardığımız eşsiz güzellikteki eserler topluluğunu içinde barındırıyor." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan Etnografya Müzesi, Türk tarihinin izlerini taşıyan tarihi eserleri günümüze taşımaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Estergon Kalemizde bulunan müzemiz geçmişimizi geleceğe aktardığımız eşsiz güzellikteki eserler topluluğunu içinde barındırıyor." ifadelerini kullandı.


- "Tarihimizi ve özümüzü öğretmemiz gerekiyor"


Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğunu anımsatarak, "Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır." ​değerlendirmesinde bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki gelişmelerin ardından bi..
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay