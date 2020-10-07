​​Estergon Kalesi’nde tarih geleceğe taşınıyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Estergon Kalemizde bulunan müzemiz geçmişimizi geleceğe aktardığımız eşsiz güzellikteki eserler topluluğunu içinde barındırıyor." açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan Etnografya Müzesi, Türk tarihinin izlerini taşıyan tarihi eserleri günümüze taşımaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Estergon Kalemizde bulunan müzemiz geçmişimizi geleceğe aktardığımız eşsiz güzellikteki eserler topluluğunu içinde barındırıyor." ifadelerini kullandı.







- "Tarihimizi ve özümüzü öğretmemiz gerekiyor"







Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğunu anımsatarak, "Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır." ​değerlendirmesinde bulundu.







