İcazet törenini görünce laikçi atak geçirdi! Koşun Zülal’i yine hedef göstermişler (!)

Cumhuriyet yazarı Zülâl Kalkandelen, İttihad'ul Ulema bünyesinde İslami ilimler ve Arapça eğitimini tamamlayan 62 Müslüman genç kız için düzenlenen icazet merasimini diline doladı.

Sosyal medya hesabından tören anına ait görüntüleri paylaşan azgın azınlık temsilcisi Kalkandelen, bin beş yüz yıllık İslami geleneği “açıkça yasa çiğneniyor” ve “anayasal suç” ifadeleriyle hedef aldı. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun arkasına sığınarak Müslümanların inanç özgürlüğüne saldıran provokatör yazar, mukaddesata olan hazımsızlığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.

“JAKOBEN FAŞİZM”

Müslümanların meşru eğitim merasimlerini suç gibi göstermeye kalkan zihniyete cevap gecikmedi. Konuyu manşetine taşıyan Doğruhaber Gazetesi, İslami değerlere yönelik bu saldırıyı “İcazet Merasimine 'Suç' Diyen Jakoben Faşizm” başlığıyla tokat gibi yüzlerine vurdu. Gazete, laikliğin arkasına sığınarak inanç özgürlüğünü ve dindar nesillerin yetişmesine karşı çıkan karanlık zihniyetin maskesini düşürdü.

MASKESİ DÜŞÜNCE MAĞDURİYETE SIĞINDI!

Fikirde, kılık kıyafette ve inanç düşmanlığında tescilli olan bu güruhun kalemi Kalkandelen, cevabı alınca hemen bilindik "hedef gösteriliyorum" feryatlarına ve mağduriyet edebiyatına başladı.

Twitter hesabı üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'i etiketleyerek yardım çığlıkları atan laikçi yazarın bu komik paniği, kamuoyunda “Koşun Zülal’i yine hedef göstermişler (!)” şeklinde ironik tepkilere neden oldu.

Kendileri gibi düşünmeyen her kurumu "faşizm" ve "gericilikle" suçlayan bu köhnemiş zihniyet, Müslümanların inanç ve değerlerine karşı yürüttüğü algı operasyonlarında yine suçüstü yakalandı.