'Eşref Gani Rumlardan sığınma isteyecek'

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinden sonra ülkesini terk eden Eşref Gani'nin izlediği rota ve nerede olduğu günlerdir merak ediliyordu.

Gani'nin önce Tacikistan'a uçtuğu iddiaları ortaya atıldı. Ancak uçağının Tacikistan'a hiç iniş yapmadığı belirtildi. Tacikistan yerel kaynaklarına dayandırılan bilgilerde Gani'nin bulunduğu uçağın Duşanbe Havalimanı üzerinde tur attığı, bu arada geçiş izinleri alınarak Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasını kullanarak Umman'a indiği öne sürüldü. Ancak o da doğru çıkmadı.

BAE: Gani ülkemize geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanlığı, dün Gani ve ailesinin ülkeye sığındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Cumhurbaşkanı'nı Gani ve ailesini memnuniyetle karşıladığını doğruluyor. Gani ve ailesi insani yardım gerekçesiyle ülkeye kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

"Rumlardan siyasi sığınma isteyecek" iddiası

Ancak Gani’nin bundan sonra izleyeceği plan ve nihai adresine ilişkin yeni iddialar diplomatik kulislerde konuşulmaya başlandı. Yeni Şafak'ın iddiasına göre; Eşref Gani burada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine siyasi sığınmacı statüsü başvurusu yapacak.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda Gani ve yanındaki kişiler GKRY'e gidecek.