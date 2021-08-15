  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor
Mert, Başakşehir'e veda etti
Beşiktaş'ı değil Mineiro'yu seçti!
Bir terörist daha teslim oldu
Biyografi Eşref Gani Ahmedzay kimdir?
Biyografi

Eşref Gani Ahmedzay kimdir?

Eşref Gani kim? Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı habere göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği belirtildi. Peki, Eşref Gani kimdir görevi? Eşref Gani neden Afanistan’ı terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 17:04:00 -
Eşref Gani Ahmedzay kimdir?

Afganistan'da sular durulmuyor. Son olarak Taliban, başkent Kabil'deki bazı mahallelere girdi. Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı habere göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği belirtildi.

Önceki gün Eşref Gani, Talibana gözdağı vermişti. Eşref Gani Ahmedzay açıklamasında, "Vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası müttefiklerimiz ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eşref Gani Ahmedzay kimdir?

Eşref Gani Ahmedzay 12 Şubat 1949'da dünyaya geldi. Politikacı olmasının yanı sıra Eşref Gani Ahmedzay, ekonomist ve antropologtur. Eşref Gani, 21 Eylül 2014'te Afganistan Cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce Maliye Bakanı ve Kabil Üniversitesi'nde başkan olarak görev yapan Eşref Gani, 2015'te ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Eşref Gani 15 Ağustos 2021'de istifa etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay