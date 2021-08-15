Afganistan'da sular durulmuyor. Son olarak Taliban, başkent Kabil'deki bazı mahallelere girdi. Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı habere göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettiği belirtildi.

Önceki gün Eşref Gani, Talibana gözdağı vermişti. Eşref Gani Ahmedzay açıklamasında, "Vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası müttefiklerimiz ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eşref Gani Ahmedzay kimdir?

Eşref Gani Ahmedzay 12 Şubat 1949'da dünyaya geldi. Politikacı olmasının yanı sıra Eşref Gani Ahmedzay, ekonomist ve antropologtur. Eşref Gani, 21 Eylül 2014'te Afganistan Cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce Maliye Bakanı ve Kabil Üniversitesi'nde başkan olarak görev yapan Eşref Gani, 2015'te ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Eşref Gani 15 Ağustos 2021'de istifa etti.