0553 313 94 23

Eşref Fakıbaba'dan yeni bakana şarbon çağrısı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım ve Orman Bakanlığına şarbonlu etlerle ilgili açıklama yapılması çağrısında bulundu.

09 Eylül 2018 Pazar 11:58
Eşref Fakıbaba'dan yeni bakana şarbon çağrısı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken yeni bakana önemli sorular yöneltti. Fakıbaba, "Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık" diye konuştu.

Şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını isteyen Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' dedi.

Sözcü'deki habere göre Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu soruların cevaplanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:58
  1. ahmet eşref fakıbaba
  2. şarbon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'a bir şok da Kremlin'den! Obama'yı takip ediyorlar
    1. Trump'a bir şok da Kremlin'den!..
    2. Eşref Fakıbaba'dan yeni bakana şarbon..
    3. Fenrerbahçe efsanesi Semih Şentürk,..
    4. Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
    5. Türk teknoloji şirketlerinden büyük..
    6. Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı!
    7. Ersoy: Bedava yer tahsisine karşıyım
    8. Ekonominin temelleri sağlam
    9. Swap düzenlemesine revizyon
    10. Listeden 68 terörist eksildi!
    11. Ticari araçta üretim % 4.6 arttı
    12. Antalya'ya havadan turist yağdı
    13. ABD fonlu teröristler Rakka’da sokağa..
    14. Kamuda yerli tercihi Alman otomotiv..
    15. Yerli ürünleri ayırt etmek için 'yerli..
    16. Tedbirler sonuç verecek! Kamuda..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye..
    18. Profesör olunca ilk iş olarak..
    19. Dünyaca ünlü hackerlar Teknofest’te
    20. MÜSİAD’dan Rusya çıkarması
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?