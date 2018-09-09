Eşref Fakıbaba'dan yeni bakana şarbon çağrısı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken yeni bakana önemli sorular yöneltti. Fakıbaba, "Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık" diye konuştu.

Şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını isteyen Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' dedi.

Sözcü'deki habere göre Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu soruların cevaplanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.”