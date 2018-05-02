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Esporda dev işbirliği

Vodafone Grubu, Türkiye’de de son bir yıldır destek verdiği espor alanında dünyanın en büyük şirketi ESL’in “Premium İş Ortağı” oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
Esporda dev işbirliği

Vodafone Grubu, ESL işbirliğiyle, faaliyet gösterdiği 25 ülkede espor oyuncularını ve sporseverleri bir araya getirecek.

Vodafone, bu ülkelerde, 104 milyonu 4G müşterisi olmak üzere 500 milyonu aşkın mobil müşteriye ve 19 milyonu aşkın sabit genişbant müşterisine hizmet veriyor. Vodafone-ESL işbirliği, oyun pazarında bir dönüşüm yaratması beklenen yeni 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için de bir fırsat sunacak.

MOBİLDEN İZLEME İMKÂNI

Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray yaptığı açıklamada şu mesajı verdi: “İzleyici sayısının hızla arttığı ve yeni teknolojilerle birlikte daha iyi deneyimlerin sunulduğu bir dönemde, ESL ile böyle bir işbirliğine imza atmanın ve esporda dünyanın en büyük ağlarından birini oluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın 25 ülkesinde birden müşterilerimize, ESL’in heyecan verici espor turnuvalarını gerek evlerinden gerekse mobil cihazlarından izleme imkânı sunacağız.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
  1. Vodafone
  2. Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray

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