Espanyol ve A.Bilbao berabere kaldı
İspanya La Liga 11.hafta maçında Espanyol kendi sahasında, Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'da hafta içi mesaisi başladı. 11.hafta mücadelesinde Espanyol ile, A.Bilbao karşı karşıya geldi. RCDE stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Espanyol'un golünü 33. dakikada Raul de Tomas penaltıdan atarken, Bilbao'nun golü ise 52. dakikada Inaki Williams'tan geldi.
Espanyol'da 90+3. dakikada Raul de Tomas direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Espanyol puanını 14'e, Bilbao'da 17'ye yükseltti.