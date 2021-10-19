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Spor Espanyol, Cadiz'i 2 golle geçti!
Spor

Espanyol, Cadiz'i 2 golle geçti!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Espanyol sahasında Cadiz'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 05:25:00 -
Espanyol, Cadiz'i 2 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Espanyol ile Cadiz kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Raul de Tomas ve 65'te Melamed kaydetti. Bu sonuçla birlikte Espanyol 12 puana yükseldi. Cadiz'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 7 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Espanyol deplasmanda Elche'ye konuk olacak. Cadiz ise Alaves'i ağırlayacak.

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