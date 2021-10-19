Espanyol, Cadiz'i 2 golle geçti!
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Espanyol sahasında Cadiz'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Espanyol ile Cadiz kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Raul de Tomas ve 65'te Melamed kaydetti. Bu sonuçla birlikte Espanyol 12 puana yükseldi. Cadiz'in galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 7 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Espanyol deplasmanda Elche'ye konuk olacak. Cadiz ise Alaves'i ağırlayacak.