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ESOGÜ Öğretim Üyelerinin Projesine Türkiye ve İran desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi’nin (CISC/MSRT) açtığı ortak proje çağrısı sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:02:22 -
ESOGÜ Öğretim Üyelerinin Projesine Türkiye ve İran desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi’nin (CISC/MSRT) açtığı ortak proje çağrısı sonuçları açıklandı.


Desteklenmeye değer görülen 22 proje arasında ESOGÜ’den “Düşük Maliyetli ve Yüksek Hassasiyete Sahip Bir Çip Platformunun Geliştirilmesi: Çip İçerisinde Cylotides” başlıklı proje de yer alıyor. Projenin yürütücülüğünü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı, danışmanlığını Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) müdürü Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada “siklotidleri (CT) hızlı ve güvenilir bir şekilde tarayabilen ve aynı zamanda yeni medikal ilaç keşfinde alternatif bir strateji için mümkün olan en yüksek saflık seviyesinde eldesiyle antikanser etkilerine odaklanan mikroakışkan tabanlı bir platformun geliştirilmesi hedeflenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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