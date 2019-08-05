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ESOGÜ dergisi bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yılda iki kez yayımlanan “Medikal İnovasyon ve Teknoloji Dergisi (JOMIT)”, başta nöroşirurji ve bağlantılı diğer bilim dallarında olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilgili bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:48
ESOGÜ dergisi bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yılda iki kez yayımlanan “Medikal İnovasyon ve Teknoloji Dergisi (JOMIT)”, başta nöroşirurji ve bağlantılı diğer bilim dallarında olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilgili bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.


ESOGÜ Rektör Vekili ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ulusal ve uluslararası nitelikli, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan, hakemli, disiplinler arası akademik bir dergi olan Medikal İnovasyon ve Teknoloji Dergisi hakkında bilgiler verdi. Arslantaş, "3D Printer ve 3D bioprinter uygulamalarının sağlık ve mühendislik alanlarında kullanılmasıyla birlikte yeni bilim alanları ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan Medikal İnovasyon ve Teknoloji Dergisi’nin alanında makale kabul eden ve yayınlayan ilk dergi olması önem arz etmektedir. İnovatif yani yenilikçi bakış açısı ile birlikte sağlık alanında gelişen teknoloji multidisipliner çalışmaların yayınlanmasına olanak sağlamaktadır. ABD ve Asya ülkeleri özellikle de Çin ve Güney Kore’de başlayan çalışmalar daha da ilerleyerek tüm dünya ülkelerine yayılmış ve bu konuda nitelikli bir bilimsel dergiye ihtiyaç duyulmuştur. Güncel bir alan olduğu için bu konuda yazılan tüm makaleler alanının ilklerinden olma özelliğini taşımaktadır. 3D printer destekli uygulamalar klinisyenlerin müdahalelerinde kolaylık sağlarken, bioprinter ile geleceğin doku benzeri malzemeleri üretime geçmektedir. Biz de dergimizde bu konuda her geçen gün artan deneysel ve klinik çalışmalara yer vermekteyiz” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:48
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