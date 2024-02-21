ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK mentoru olarak seçildi

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK tarafından çözüm ortağı olarak KOBİ’lere hizmet vermesi uygun olan 25 kurumdan biri olarak seçildi. Eskişehir Sanayi Odası bu alanda Eskişehir’de tek, ülkemizdeki 365 oda ve borsa arasında ise 5 odadan biri oldu.

Proje hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimiz TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Çağrısı kapsamında sanayi kuruluşlarına ve KOBİ’lere Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında mentorluk (yol gösteren) hizmeti verecek. Böylece firmalarımızın Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere onların daha çok yanında olacağız. İhracatımızın artması ve yeni ihracatçılarımızın sahaya inmesi anlamında bu çok önemli bir hizmet olacak. Özellikle ihracatımızın büyük bir kısmının Avrupa ülkelerine çalıştığından böyle bir hizmetin değeri daha da artmakta. Çünkü AB Yeşil Mutabakat ile çevre ve iklim konularında katı bir tutum sergileyecek ve ticaret anlayışında çok kritik, köklü değişiklikler yapacak. Avrupa pazarının gereklilikleri dikkate alındığında, sürdürülebilirlik odağında yeşil dönüşüm bu yüzden hayati bir önem kazanıyor. Biz de mentorluk hizmeti ile ihracatın önündeki engellerin aşılmasında, çevreye duyarlı üretimin artmasında sanayi kuruluşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Firmalarımızın yanındayız

ESO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli ise yaptığı açıklamada firmalara teknik yardım sunmaya TÜBİTAK tarafından hak kazandıklarını belirtti. Benli, “Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmalarımızın teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda yanında olacağız, onlara çözüm ortaklığı sunacağız. Sanayi işletmelerimizin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetleri de 1 Nisan 2024 tarihinde başvuruya açılacak 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Çağrısı ile desteklenecek. Bu noktada uzman kadromuzla onların yanındayız” diye konuştu.