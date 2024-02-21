  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya’da polislerin yasa dışı örgütlere üyelikleri sorgulanıyor: Almanya’da polisler ‘tehlikeli akım’a kapıldı

Yine rezil kepaze oldu! KAAN uçtu Fatih kaçtı

Sadece aylar önce cumhurbaşkanı yapmak istiyorlardı! Meral'in adayı Mansur'u haşladı

Düzenbaz Sapık Adnan Oktar'ın dosyasında bir belge daha sahte çıktı!

Gazze'de kritik saatler! İşgalci güçler hastaneyi kuşattı

Skandal karar! Müslümanların sinir uçlarıyla oynanıyor! AYM'den peygamber efendimize hakarete onay

Milli Muharip Uçak Kaan'ın o halini gören Mesut Hakkı Caşın çıldırdı! Önce ağladı, sonra....

Ekrem İmamoğlu’ndan itiraf gibi açıklama! “İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada ilginç detay: ‘Deliller mahkemeden gizleniyor’... NATO ayrıntısı dikkat çekti

Sipariş adaylar ne getirecek? Seçim sonrası CHP’yi bekleyen tehlike
Kobi ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK mentoru olarak seçildi
Kobi

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK mentoru olarak seçildi

Yeniakit Publisher
2024-02-21 21:24:00 -
ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK mentoru olarak seçildi

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK tarafından çözüm ortağı olarak KOBİ’lere hizmet vermesi uygun olan kurumlar arasında yer aldı.

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, TÜBİTAK tarafından çözüm ortağı olarak KOBİ’lere hizmet vermesi uygun olan 25 kurumdan biri olarak seçildi. Eskişehir Sanayi Odası bu alanda Eskişehir’de tek, ülkemizdeki 365 oda ve borsa arasında ise 5 odadan biri oldu.

Proje hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimiz TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Çağrısı kapsamında sanayi kuruluşlarına ve KOBİ’lere Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında mentorluk (yol gösteren) hizmeti verecek. Böylece firmalarımızın Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere onların daha çok yanında olacağız. İhracatımızın artması ve yeni ihracatçılarımızın sahaya inmesi anlamında bu çok önemli bir hizmet olacak. Özellikle ihracatımızın büyük bir kısmının Avrupa ülkelerine çalıştığından böyle bir hizmetin değeri daha da artmakta. Çünkü AB Yeşil Mutabakat ile çevre ve iklim konularında katı bir tutum sergileyecek ve ticaret anlayışında çok kritik, köklü değişiklikler yapacak. Avrupa pazarının gereklilikleri dikkate alındığında, sürdürülebilirlik odağında yeşil dönüşüm bu yüzden hayati bir önem kazanıyor. Biz de mentorluk hizmeti ile ihracatın önündeki engellerin aşılmasında, çevreye duyarlı üretimin artmasında sanayi kuruluşlarımızın yanında olacağız" dedi. 

Firmalarımızın yanındayız

ESO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli ise yaptığı açıklamada firmalara teknik yardım sunmaya TÜBİTAK tarafından hak kazandıklarını belirtti. Benli, “Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmalarımızın teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda yanında olacağız, onlara çözüm ortaklığı sunacağız. Sanayi işletmelerimizin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetleri de 1 Nisan 2024 tarihinde başvuruya açılacak 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Çağrısı ile desteklenecek. Bu noktada uzman kadromuzla onların yanındayız” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den önemli açıklamalar
Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den önemli açıklamalar

Kobi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den önemli açıklamalar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devlet desteği aldılar, günde 350 kilo üretiliyor
Devlet desteği aldılar, günde 350 kilo üretiliyor

Kobi

Devlet desteği aldılar, günde 350 kilo üretiliyor

Başkan adaylarına ‘KOBİ OSB’ çağrısı
Başkan adaylarına ‘KOBİ OSB’ çağrısı

Kobi

Başkan adaylarına ‘KOBİ OSB’ çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23