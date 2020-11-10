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Ekonomi Esnek çalışma sistemi nedir ne anlama geliyor?
Ekonomi

Esnek çalışma sistemi nedir ne anlama geliyor?

Esnek çalışma nedir, Esnek çalışma saatleri, esnek çalışma son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meclis’te torba yasa kapsamında yer alan esnek çalışma sisteminde iki madde konusunda önemli gelişme yaşandı. Peki esnek çalışma sistemi nedir ne anlama geliyor? Hangi maddeler esnek çalışma sistemi teklifinden çıkartılıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:29:00 -
Esnek çalışma sistemi nedir ne anlama geliyor?

Esnek çalışma nedir, Esnek çalışma saatleri, esnek çalışma son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meclis’te torba yasa kapsamında yer alan esnek çalışma sisteminde iki madde konusunda önemli gelişme yaşandı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in 'kıdem tazminatı ve emeklilik hakkına zarar vereceği yönünde itiraz ettiği 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için 'esnek çalışma' modeli teklifi geri çekileceği açıklandı. Peki esnek çalışma sistemi nedir ne anlama geliyor?

Esnek çalışma sistemine yönelik tartışmalar sürüyor. Meclis’te görüşmeleri devam eden torba yasa teklifinin esnek çalışma sistemine ilişkin 33. Maddesi 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılmasını, 37. Madde ise 25 yaşından küçük gençlerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde emeklilik için gerekli sigorta primi ödenmemesini öngörüyor.

Esnek çalışma sistemi nedir ne anlama geliyor?

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor. Peki hangi maddeler esnek çalışma sistemi teklifinden çıkartılıyor?

 

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