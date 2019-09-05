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Esnaftan Canpolat’a teşekkür

Haliliye Belediyesi,vatandaşların talebi üzerine Bahçelievler ve Şair Şevket mahallerinde başlattığı kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Esnaftan Canpolat’a teşekkür

Haliliye Belediyesi,vatandaşların talebi üzerine Bahçelievler ve Şair Şevket mahallerinde başlattığı kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaldırım çalışmaları ile birlikte engebeye ve geçiş farklılıklarına neden olan kaldırımları da onarıyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmaları mahallenin sokaklarında devam ederken, çalışmalar vatandaşın takdirini topluyor. Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:35
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