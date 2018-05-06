Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esnafa ücretsiz sağlık tedavisi

Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular yeni torba yasayla artık sağlık hizmeti alabilecek.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:48
Esnafa ücretsiz sağlık tedavisi

Mevcut uygulamaya göre 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kuru esnaf bu parayı ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Yeni getirilen borç barışı ile esnaf borçlarını yapılandırabilecek. Ya da hizmetlerini dondurma imkanına kavuşacak. Dondurulan hizmetler daha sonra ihya yoluyla yeniden ödenerek emeklilik hesabında kullanılabilecek. Bağ- Kur'lu esnaf hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:48
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Erdoğan'ı 10 maddede anlattı
    1. AK Parti Erdoğan'ı 10 maddede anlattı
    2. SSK'yı Kemal batırmış, Muharrem..
    3. Pakistan'da maden patlaması
    4. Yargıtay'dan bütün çalışanları..
    5. Tarihi kışla için dev adım! Enzim..
    6. Irak savaş uçakları, Suriye'de terör..
    7. Fena açılıyorlar... Şimdi de kutsal..
    8. Şanlıurfa’da su birikintisine giren..
    9. 9 yıl sonra ilk seçim
    10. Beykoz'da araç sürücüsünü bıçaklayarak..
    11. Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor
    12. Yargıtay'dan işverene: İşçinin..
    13. Galatasaray avantaj peşinde! Muhtemel..
    14. İran'dan sünni din adamlarına engelleme
    15. Şanlıurfa’da caddeyi basan arılar yaya..
    16. Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli..
    17. Şimşek'ten önemli açıklama: Seçim..
    18. Tüp ve otogazda zam ertelendi
    19. Putin'e büyük şok! Halk sokağa indi
    20. AB'den Rusya'ya çağrı: Uluslararası..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm