Esnafa ücretsiz sağlık tedavisi

Mevcut uygulamaya göre 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kuru esnaf bu parayı ödemeden hastanelerden provizyon alamıyor. Yeni getirilen borç barışı ile esnaf borçlarını yapılandırabilecek. Ya da hizmetlerini dondurma imkanına kavuşacak. Dondurulan hizmetler daha sonra ihya yoluyla yeniden ödenerek emeklilik hesabında kullanılabilecek. Bağ- Kur'lu esnaf hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.