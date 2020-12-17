Esnafa kira yardımı müjdesi

İşte Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar:



Türk lirasına güvenin



Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum.



Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.



Stopaj sıfırlandı



Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kâr paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.



Esnafa dört koldan destek



Yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.



Yıl sonuna kadar yüzde 20’den 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.



Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.



Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran’a kadar uzattık.



İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.



Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz.



1 milyon kişiye bin lira



Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız.



Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.



Yılbaşında 4 gün kısıtlama



Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır.



Sağlıkçılara yeni müjdeler



Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.



Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak.