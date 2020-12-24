Esnafa kira desteği ödemesi ne zaman başlayacak? Esnafa kira yardımı ne kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından açıklanan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisini azaltmaya yönelik yeni tedbirler Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile yasalaştı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği kapsamında yeni başvuru tarihi 28 Şubat 2021’e uzatılırken, salgından etkilenen esnaf ve sanatkâra 3 ay boyunca aylık bin lira doğrudan destek verilecek. Yolcu taşımacılığı, restoran, otel, sinema, berberlik gibi sektörlerde KDV indirimi de uzatılacak.

Ekonomiye destekte 2. dalga paketi olarak hayata geçirilen düzenlemeler özetle şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı esnaf ve sanatkâr desteği ise hibe ve kira desteği olarak verilecek. Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık bin lira olacak. Doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile tüccarlar, bin liralık destek kapsamında değerlendirilecek.

Kira desteği ne kadar?

Esnafa kira desteği ödemesi ne zaman başlayacak? Destekten yararlanan kişilerden işyeri kira olanlara, 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek. İşyeri kira bedelinin, destek tutarının altında olması durumunda, işyerinin kirası kadar destek sağlanacak.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süreler uzadı. 31 Aralık 2020’ye kadar kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerleri için ödeneğin süresi, 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.

31 Aralık 2020’ye kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Ocak 2021’e kadar başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021’den itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek. 31 Aralık’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri, ilave işçileri için de kısa çalışma talebinde bulunabilecek. Bu iş yerleri, daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçileri için de ödenek alabilecek. 30 Haziran 2020’ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve ödenek almış işyerlerinde de kısa çalışma süresi, 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılacak?

31 Aralık 2020’ye kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılacak. Kısa çalışma başvuruları, e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021’e kadar yapılabilecek.

KDV indirimi ne kadar?

Yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. İşyeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen KDV oranı da aynı tarihe kadar devam edecek. 30 Eylül itibarıyla yeni açılan ya da vadesi yenilenen TL hesaplarına uygulanacak stopaj oranının vadelerine göre, yüzde 15 yerine yüzde 5, yüzde 12 yerine yüzde 3, yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak getirilen uygulama 31 Mart 2021’e kadar devam edecek.