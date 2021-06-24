Esnafa hibe destek başvurusu ne zaman sona eriyor? Esnaf hibe destek başvurusu uzatıldı mı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Muş son yaptığı paylaşımda esnaf hibe destek başvurularının 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzatıldığının müjdesini verdi. Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.