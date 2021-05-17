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Ekonomi Esnafa hangi destekler verildi? Kademeli normalleşme esnafa ne gibi destekler var?
Ekonomi

Esnafa hangi destekler verildi? Kademeli normalleşme esnafa ne gibi destekler var?

Kabine toplantısı esnaf destek paketleri | Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sona erdi. Merakla beklenen kabine toplantısı ise 17 Mayıs’ta yapılıyor. Vatandaşlar, esnafa hangi desteklerin sağlanacağını araştırmaya başladı. Peki, esnaf destek paketleri neler? Kabine toplantısı kararları güncel

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:58:00 -
Esnafa hangi destekler verildi? Kademeli normalleşme esnafa ne gibi destekler var?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00’te sona erdi. Tam kapanmanın ardından haziranda normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Bu sebeple kabine toplantısının ardından açıklanacak kararlara gözler çevrildi. Peki, esnafa hangi destekler verilecek?

Esnafa hangi destekler verildi? Kademeli normalleşme esnafa ne gibi destekler var?

2020 yılının mart ayında ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından esnafa, çalışanlara pek çok destek sağlanıyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından gözler açıklanacak yeni ekonomik  paketlere çevrildi.

Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde.

Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

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