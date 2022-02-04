Esnafa elektrik faturası indirim mi var?

Esnafa elektrik faturasında indirim geliyor. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in güvenilir kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, aynı meskenlerde olduğu gibi belirli bir KW'ye kadar belirli bir bir fiyat uygulaması yapılacak. İşte detaylar...

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in yaptığı açıklamaya göre, elektrikle ilgili olarak esnafa yönelik yeni bir paket üzerinde çalışılıyor. Çiçek, aktardığı bilgide şu ifadelerde bulundu: "Sanayici ile esnafın kullandığı elektriğin fiyatı aynı. Bu nedenle aynı meskenlerde olduğu gibi belirli bir KW'ye kadar belirli bir bir fiyat uygulaması yapılacak ya da bir ara kademe yani meskenle ticarethane arasında bir esnaf paketi gibi hazırlanacak. Bu konuda bir çalışma olduğunu biliyorum."