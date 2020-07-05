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Ekonomi

Esnafa 17.2 milyar liralık finansman desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Esnaf Destek Paket’inden şimdiye kadar 700 bin işletmenin faydalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:18:00 -
Esnafa 17.2 milyar liralık finansman desteği

Pekcan, paket kapsamında kullandırılan kredi tutarının ise 17.2 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, “Bu çerçevede 3.5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik. 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen ‘Paraf Esnaf Kart’ desteğinden 530 bin esnaf yararlandı. 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildi” diyerek, devletin imkânları ölçüsünde esnafın taleplerinin dinlendiğini ve çözümler bulunduğunu dile getirdi.

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