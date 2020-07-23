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Ekonomi

Esnaf piyasalarda bayram hareketliliği bekliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:38:40 -
Esnaf piyasalarda bayram hareketliliği bekliyor

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda piyasanın hareketlenmesini beklediklerini belirterek, "50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ramazan Bayramı’nda istediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkarın, bu bayramdan ümitli olduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı'nda piyasanın hareketlenmesini beklediklerini vurgulayan Palandöken, normalleşme sürecinin etkisiyle satışların artmasını beklediklerini belirtti.

Palandöken, esnafın talepleri karşılamak için hazırlıklarını tamamladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hayvan besicilerimiz kurbanlıkları pazara sürerken bakkaldan manava, fırıncıdan pastacıya, kasaptan kuru yemişçiye, konfeksiyoncudan terziye, berberden kuaförlere kadar tüm esnafımız hummalı bir şekilde çalışarak istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır. 50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız. Kurban Bayramı alışverişleri sayesinde çarşı pazardaki canlılık esnafımızın yüzünü güldürecek."

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