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Esnaf Odalarından Başkan Altay’a Ahilik Haftası ziyareti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz ve birliğe bağlı oda başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
Esnaf Odalarından Başkan Altay’a Ahilik Haftası ziyareti

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz ve birliğe bağlı oda başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik Haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, Konya’nın Çatalhöyük ile insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği yer olduğunu anımsatarak, “İnsanlar eğer yerleşik hayata geçmişlerse orada mutlaka bir esnaf da vardır. 10 bin yıldır bu şehirde ticaret hayatı ve esnaflık kültürü var. Selçuklu’nun ilk başkentinde Ahi Evran önderliğinde Ahilik Teşkilatı’nın kurulduğuna şahitlik ediyoruz. Bu şehir kadim bir medeniyet, kadim bir kültür. Esnafımız da bu bilinçte. Tüm esnaflarımıza Konya adına teşekkür ediyoruz. Konya, bugün Türkiye’nin gıpta ile baktığı dünyanın izlediği bir şehir olmuşsa, burada tüm meslek odalarımızın, başkanlarımızın ve üyelerinin emeği var. Bu birlik beraberlik daim olsun. Geçen yıl Yılın Ahisi, bu yıl da Yılın Çırağı’nın Konya’dan seçilmesinden dolayı da çok memnun olduk. İnşallah bu kültür de devam eder. Birlikte çıktığımız projelerde de sona ulaşarak, Konya’nın esnaflık kültürüne yeni kazanımlar oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesinin esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, “Ahilik Konya için önemli. Çünkü ahiliğin makamı Konya. Büyükşehir Belediyemiz bu bilinçte her daim esnafımızın ve sanatkarımızın yanında yer aldı. En son örneği de kentsel dönüşümle yapmış olduğunuz sanayi projeleri. Geçen sene ilk defa Ahilik Haftasında Konyamız yılın Türkiye Ahisini çıkartmıştı. Bu sene yine ilk defa üç ödülden bir tanesi olan yılın Türkiye Çırağını da yine Konya’mız çıkartmış oldu” şeklinde konuştu.


Karabacak, hafta kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı da ziyaret ettiklerini belirterek, 17 Eylül Salı günü yapılacak Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Törenine tüm esnafları davet etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
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