Esnaf kira hibe desteği başvurusu nereden yapılacak? Kira yardımı ne zaman verilecek?

Esnaf destek paketi kapsamında 1000 TL yardım ve büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde 500 TL kira yardımı gerçekleşecek. Basit usule tabi işletmeler için 3 ay boyunca aylık 1000 TL destek verileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi süreci dolayısıyla iş yeri kapanan işletmeler için ise büyükşehirler için aylık 750 TL, diğer iller içinse aylık 500 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Peki, esnafa 1000 TL destek paketi ve kira yardımı için başvuru işlemi nasıl yapılabilecek?

Esnaf kira yardımı başvurusu nereden yapılacak?

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Esnafa kira yardımı desteğinden kimler faydalanacak?

Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar. Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler. Korona salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.

Hibe desteğinden faydalanabilecek?

Hibe şeklinde verilecek olan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.