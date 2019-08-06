ESLAMER, Erzurum’da hasta göçünü durdurdu

2010 yılında hizmete açılan ve modern estetik uygulamalarla Erzurum’u da tanıştıran ESLAMER, bölge illerinden metropol kentlere hasta göçünü durdurdu.

Estetisyen Tansu Güler, ’’Verdiğimiz hizmetler kalite standartları bakımından en üst düzeyde. Alanımızda hem uzmanız ve bu faaliyetleri verebilmek için gerekli tüm yetki ve uluslararası kalite belgelerine de sahibiz. İşte bu yüzden Erzurum başta olmak üzere bölgenin bütün illerine hizmet veriyoruz ve hastalarımızın metropol kentlere gitmelerine gerek bile kalmıyor’’dedi.

Estetisyen Tansu Güler, ESLAMER Güzellik Merkezi’nde her türlü cilt bakım işlemini gerçekleştirebildiklerini belirterek, ’’Merkezimizde Leke Bakımı, Akne Bakımı, Somon DNA, Temel Bakım, Lüks Bakım ve Göz Bakımı gibi daha birçok bakım işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca bu uygulamaların yanı sıra ciltteki akne, skar, geniş gözenekler ve çeşitli lekeler için dermapen ve dermapunt uygulamaları ile de hizmet vermekteyiz’’ diye konuştu.

ESLAMER Güzellik Merkezi’nin, Erzurum’u profesyonel manada lazer epilasyonla tanıştıran bir kurum olma ayrıcalığını da halen sürdürdüğünü dile getiren Tansu Güler, ’’Ciltteki tüylenme sorunlarını ortadan kaldırmak için hastanın kıl ve ten yapısı kadar, hangi cihazların kullanıldığı da çok önemlidir. Yani her cihaz, her sorunun üstesinden gelemeyeceği gibi, hastanın beklentisini de karşılayamayabilir. Bu yüzden merkezimizde birbirinden farklılık arz eden tüylenme sorunları için ayrı cihazlar ve farklı lazer teknolojileri kullanılmaktadır’’ dedi. Tıbbi uygunluk belgesi olmayan bir takım cihazlarla lazer epilasyon yapılan güzellik merkezlerinin bulunduğunu vurgulayan Güler, ’’Bilinçsizce uygulanan lazer epilasyon uygulamaları, hastalarda telafisi mümkün olmayan problemlere yol açabiliyor’’ifadelerini kullandı.