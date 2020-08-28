Eskrimde faaliyetler ekimden itibaren başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu, ekim ayından itibaren faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde spor faaliyetlerinin durdurulduğu, virüs ile mücadele ve normalleşme süreci kapsamında da 1 Haziran'da antrenmanlara başlama kararının verildiği hatırlatıldı.

Yurt içindeki her türlü yarışma, turnuva ve şampiyona için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden onay alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Federasyonumuz 2020 ekim ayından itibaren, salgınla mücadele tedbirlerini uygulayarak faaliyetlerine başlayacaktır. Turnuvalarımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun, günlük programda toplam katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek şekilde (sporcu, antrenör ve hakem dahil) ve öncelikle Bakanlığımız onayı sonrasında organize edilebilecek veya organize edilmesine müsaade edilecektir." denildi.



Turnuva düzenleme formunun federasyonun internet sitesinde yer aldığının belirtildiği duyuruda, onaylanan turnuvaların talimatlarının 10 Eylül'den itibaren yayımlanacağı da kaydedildi.