Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan o isme sert sözler: Bir daha kullanamazsın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca, Güvenç Dağüstün'ün İbo Show eleştirilerine sinirlendi. İkili, Twitter'da birbirlerine girdi.



ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a hayat veren Oktay Kaynarca, müzisyen Güvenç Dağüstün ile birbirine girdi. Dağüstün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden espirili bir şekilde İbo Show'u ve İbo Show'a çıkanları eleştirdi.



Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olarak giden Oktay Kaynarca ise Dağüstün'ün paylaşımını görünce sinirlendi. Kaynarca, Dağüstün'e cevap vermeden edemedi.



Dağüstün, "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" yazdı.



Oktay Kaynarca, Twitter hesabından, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yağmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın!! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" yazarak karşılık verdi.



Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler." yazarak yeni bir açıklama daha yaptı.



Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bi bunların üstüne yat düşün! Özgürlük özgürlük özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden!" yanıtı yazdı.