Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Kuruluş Osman'a geçmişti! Dizinin Boran'ından açıklama

Atv ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Boran karakteri ile yerine alan Yigit Uçan, başarılı performans sergileyen genç oyuncular arasında bulunuyor. Dizi hayranları ise aslında Uçan’ın rollerini yakından biliyor ve farklı yapımlardan da tanıyor.

Filinta dizisinde Ejder olarak dikkatleri çeken Uçan, 8 yıldır piyasada bulunuyor. 3 sezon ekrana gelen Söz dizisinde kimi izleyiciler Sebastian karakterini hatırlayacaktır. Mehmetçik Kutül Amare dizisindeki Şamil karakterine de oynayan oyuncu, ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Yavuz Sivri karakteriyle rol almıştı.

Şimdilerde Kuruluş Osman için ter döken Yiğit Uçan, karakterini çok sevdi ve büyük de bir emekle çalışıyor. Dizi ile anlaştığı zaman çok heyecanlandığını açık yüreklilikle anlatan oyuncu, “Platomuzu gezdik. Tarihin o kokusunu içimize çektik, o heyecanla yola başladığınız zaman, zaten 1-0 önde başlıyorsunuz” diye konuştu.

Dönem dizileri arasında en başarılılardan birisi olarak öne çıkan Kuruluş Osman, özellikle ikinci sezonda bambaşka bir havaya büründü ve daha da çok ilgi çekti. Geniş oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesi ile göz dolduran dizinin Boran’ı Yiğit Uçan, o dönemi yaşamanın verdiği motivasyonun tarif edilemeyeceğini ifade etti.

Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ karakterini Burak Çelik oynuyor. Yiğit Uçan ile Burak Çelik de iyi arkadaş… İkili çekimler öncesinde de paslaşıyor ve bu yapımda birlikte rol aldıkları için de çok memnunlar.

Dizi TV programına açıklamalarda bulunan Uçan, şu ifadeleri kullandı.

“Burak Çelik ile sosyal hayatımızda da biz çok yakın arkadaşız. Dolayısı ile bu da çok pozitif olarak kamera önüne yansıyor. Elimizden geldiğince, kendi bilgimiz dahilinde sete çıkmadan önce Burak ile her şeyi konuşup istişare ediyoruz. Yaptığımız işi ikimiz de gerçekten çok seviyorum. Bütüne hizmet etme çok önemlidir bütün işlerde… Fakat özellikle dönem işlerini anlatan projelerde, Kuruluş Osman gibi bir projede… Tekil başarı elde etme çabasından ziyade, bütüne hizmet etme, bütüne entegre olma gerçekten çok önemli bir şey. Ben; Göktuğ karakteri ile Boran’ın Osman Bey’in bunu çok iyi başardığını düşünüyorum.”