Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Kurtlar Vadisi'nden bomba isim

Televizyonların fenomen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine bomba bir isim daha katıldı. Daha önce Kurtlar Vadisi ve Çukur'da da rol alan Erdinç Gülener dizide dengeleri değiştirecek.



Altı sezondur seyirciyi ekran başına toplayan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin ekibine yeni bir oyuncu daha katıldı. Erdinç Gülener fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Gülener, Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizide Volkan karakterine hayat verecek. Volkan karakterinin dizide dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Erdinç Gülener'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuşlarla Yolculuk (Şeyh) (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Adem) (TV Dizisi)

2017 – Bir Deli Sevda (Cengiz) (TV Dizisi)

2014-2016 – Kertenkele (Komiser Ünal) (TV Dizisi)

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Poyraz) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Kurtlar Vadisi Pusu (Müfettiş Kane) (TV Dizisi)

2013 – Bu İşte Bir Yalnızlık Var(Kenan) (Sinema Filmi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Ferit) (TV Dizisi)

2010-2011 – Canan (Selim) (TV Dizisi)

2010 – Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Osman Gazi) (Sinema Filmi)

2007 – Yeni Evli (Payidar) (TV Dizisi)