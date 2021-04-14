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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Türkiye'yi salladı! İşte yeni bölüme damga vuran detay
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Türkiye'yi salladı! İşte yeni bölüme damga vuran detay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam ekrana gelen aksiyon dolu bölümüyle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Tuncay’ın ölümüyle savaş iyice alevlenirken bölüme Alpaslan’ın aldığı intikam damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:31:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Türkiye'yi salladı! İşte yeni bölüme damga vuran detay

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alpaslan tarafından alınması damga vurdu.

Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu. Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.

Dizinin final bölümünde ise Alpaslan ortaya çıktı. Ceylan'ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan'a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alpaslan, İlhan'ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı.

En çok izlenen dizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

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