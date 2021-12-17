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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası Oktay Kaynarca yeni proje bombasını patlattı! Tarih verdi
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası Oktay Kaynarca yeni proje bombasını patlattı! Tarih verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara veda etmesinin ardından hangi projede yer alacağı merakla beklenen Oktay Kaynarca, 'Eylül ayında seyirci ile buluşacağım' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:22:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sonrası Oktay Kaynarca yeni proje bombasını patlattı! Tarih verdi

Atv'nin final yapan dizisi EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir gecede basın mensuplarının “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna yanıt verdi.

Geçtiğimiz haftalarda ATV ile anlaştığı öne sürülen Oktay Kaynarca yeni proje için tarih verdi. Projenin hakkında çok detay vermeyen Kaynarca, yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor.

Ünlü oyuncu 'Eylül ayında seyirci ile buluşacağım' diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

 

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