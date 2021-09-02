Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan ayrılık açıklaması

ATV'de reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezonu merakla bekleniyor.

Yaz aylarında ANKA Filmini çeken Ozan Akbaba'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacağı öne sürülüyordu.

TV100 kameralarına konuşan Ozan Akbaba'dan açıklama geldi. Akbaba, "Yeni sezonu biz de merakla bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyorum. Umarım güzel bir iş çıkacak. 7. Sezondada büyük bir heyecanla izleyeceksiniz. Haberlere çok itibar etmemek lazım. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Yapımcının ve kanalın dahilinde devam eden şeyler bunlar. Büyük ihtimalle devam edeceğim gibi duruyor. Ama hayat bu, ne olacağı belli olmaz" dedi.

Ünlü oyuncunun net bir şekilde 'devam' mesajı vermemesi dizi hayranlarını üzdü. Akbaba'nın açıklamaları 'Yeni sezonda bir süre rol alıp ayrılacak' şeklinde de yorumlandı.