Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili olay iddia: Çekimlere katıldı ama birkaç bölüm sonra ayrılabilir
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon çekimleri resmen başlıyor. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu'nun katıldığı tanıtım çekimlerinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddiaya göre, Ozan Akbaba birkaç bölüm sonra diziye veda edebilir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanıyor.
“Yargı” dizisinin kadrosuna katılan Hüseyin Avni Danyal’ın ayrıldığı dizide yeni vedaların yaşanıp yaşamayacağı merak konusu olmuştu.
Onur Tan’ın yönettiği dizinin yeni sezon öncesi cast çalışmaları sürüyor. Dizinin ekibi atv’nin yeni sezon tanıtım çekimlerine katıldı.
Diziden ayrılacağı konuşulan Ozan Akbaba’nın da çekimlere katılması dikkat çekti.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu dizinin kanal tanıtımı için kamera karşısına geçti. Kulislerde konuşulan iddiaya göre ise Ozan Akkaba’nın ilk bölümlerde rol aldıktan sonra diziden ayrılma ihtimali gündemde…