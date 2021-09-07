Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için tarih verildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezonu merakla bekleniyor.

Birçok yapım yeni sezon için tarihler verirken EDHO halen sete çıkmadı.

Dizide Hızır Çakırbeyli karakterini oynayan Oktay Kaynarca, 7. Sezonla ilgili tarih verdi.

Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada, "Daha başlamadık, başlayacağız. Ayın ortasında başlarız. Biz öyleyizdir. Hızlı başlar, hızlı bitiririz" dedi.

Öte yandan Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Aşkı Memnu dizileri ile tanınan Selçuk Yöntem'in uzun süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı konuşuluyordu.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir devam eden bir projem var. Ona devam edeceğim. Bu iddialar doğru değil' ifadelerini kullandı.