  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konyaspor'a Mısırlı golcü
Çotanaklar'dan Rusya atağı!
TİKA'dan Kamerun'da bir ilkokulda eğitime destek
Malatya'ya Kongolu forvet
Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için tarih verildi
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için tarih verildi

ATV'de Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için tarih verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:51:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için tarih verildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezonu merakla bekleniyor.

Birçok yapım yeni sezon için tarihler verirken EDHO halen sete çıkmadı.

Dizide Hızır Çakırbeyli karakterini oynayan Oktay Kaynarca, 7. Sezonla ilgili tarih verdi.

Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada, "Daha başlamadık, başlayacağız. Ayın ortasında başlarız. Biz öyleyizdir. Hızlı başlar, hızlı bitiririz" dedi.

Öte yandan Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Aşkı Memnu dizileri ile tanınan Selçuk Yöntem'in uzun süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı konuşuluyordu.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir devam eden bir projem var. Ona devam edeceğim. Bu iddialar doğru değil' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay