Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için açıklama geldi! EDHO'dan ters köşe

ATV'nin 6 sezondan bu yana heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için final iddiaları akılları karıştırmıştı. Fakat yönetmen Onur Tan bahse konu iddialara son noktayı koydu. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik'in ayrılmasıyla EDHO'nun final yapacağı iddiası kulislerde dolaşmaya başlamıştı. Dizinin hayranlarının yüreklerine su serpecek açıklamalar ardı ardına geldi.

Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi.

Dizinin yönetmeni Onur Tan ile beraber Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından beri çok fazla ödül kazandığını anımsatan Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" dedi.

6 sezondur başarılı bir şekilde dizinin yönetmenliğini sürdüren Onur Tan, 7.sezon mesajı da verdi. Dizinn 7. sezonda da devam edeceğini açıklayan Tan, tüm çalışanlar adına ödülleri aldıklarını hatırlattı.

Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Dizide Doğan baba karakterini oynayan Ali Sürmeli"ye de yaşam boyu onur ödülü takdim edildi. 61 yaşındaki oyuncu, 5. sezonun başında beyin kanaması geçirmiş ve 3-4 ay kadar dizide yerini alamamıştı.