Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘Baraj’ı geçti! Rezil dizi çakıldı

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yayınlanan 188. bölümü dikkat çeken bir reyting sonucu elde etti.

Ancak dün akşam TRT1 ekranlarında yayınlanan Türkiye – Letonya mücadelesi tüm yapımların reytinglerini düşüren güçlü bir etken oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmadığı, milli futbol maçının ekranda olduğu bir ortamda izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne kadar güçlü bir hikayeye ve oyunculara sahip olduğunu aldığı reytinglerle bir kez daha gösterdi. Dizinin geçen haftaya göre AB ve ABC1 gruplarında bir miktar düşüş yaşamasına rağmen, ikili reyting oranlarına çok yakın oranlar alması, tüm kategorilerde aynı başarıyı sergilemesi dikkat çekti.

EDHO dün akşam tüm kategorilerde gün ikinciliği de elde etti. Ahlaksız sahneleriyle gündeme gelen ve gayrimeşru ilişkileri topluma gösteren FOX TV’nin rezil dizisi Baraj reytinglerde EDHO’nun gerisinde kaldı.