  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da fırtınalar eserken müjdeli haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. Bölüm ayrıntıları da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 19:12:00 - 2021-04-14 19:18:41
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm

ATV’nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizinin binlerce takipçisi EDHO 190. Bölüm ile ilgili ayrıntıları araştırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm

Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

EDHO 7. sezonda ekran macerasına devam edecek mi? Açıklama…

Atv'nin 6 sezondur devam eden ve adeta her hanede aileden biri gibi olan EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.

Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan açıkladı. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir açıklamada bulundu.
ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…
Gündem

ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…

ABD Büyükelçiliği'ndan flaş PKK açıklaması geldi. Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyo..
TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı
Gündem

TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı

TUSAŞ, AIRBUS tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR uçağında tek kaynak olarak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay