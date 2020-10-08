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Spor Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu
Spor

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:19:33 -
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü İlhan Var oldu

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Mustafa Özer'den boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Var getirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Var'la 2 yıllık anlaşma sağlandı.

İlhan Var'ın yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert ve Hasan Tuncel'in yapacağı, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı'nın üstleneceği aktarıldı.


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