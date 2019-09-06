Eskişehirspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada konulacak LED ekranlar için teşekkür etti.

Taş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni stada LED ekranların konulması için başlatılan sürecin hızla olumlu yönde devam ettiğini öğrendiklerini kaydetti. Yeni Eskişehir Stadı'nda yeni LED ekranların kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirten Taş, "Edinilen bilgilere göre yeni LED reklam panoları gelecek haftalarda hizmete girecektir. LED ekranlarının yapımı konusundaki hassasiyeti nedeniyle spor ve sporcunun dostu olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.