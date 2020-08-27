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Spor Eskişehirspor'da hazırlık kampının ilk bölümü tamamlandı
Spor

Eskişehirspor'da hazırlık kampının ilk bölümü tamamlandı

Teknik direktör Mustafa Özer: "Bazı mevkilerde eksiklerimiz var, bu eksikleri de yine kendi içimizde yapacağımız takviyelerle kapatacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:22:20 -
Eskişehirspor'da hazırlık kampının ilk bölümü tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 15 Ağustos'ta başlayan ilk etap kamp çalışması sona erdi.

Siyah-kırmızılı takımın teknik direktörü Mustafa Özer, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezon hazırlıklarının ilk bölümünde kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı çalıştıklarını belirtti.

Bireysel ve takım halinde yürüttükleri idmanların 19 futbolcu ve 3 kaleciyle başladığını, daha sonra altyapıdan oyuncuların katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"19 yaş altı takımından beğendiğimiz 4-5 oyuncu daha var. Onları da zamanla antrenmanlarımıza alarak takıma adapte etmeye çalışacağız. İlk etap kamp sürecinin tamamında darbeye bağlı sakatlık hariç herhangi bir olumsuz durum yaşamamamız bizim için sevindirici. Kıvanç Karakaş da son olarak takımımıza döndü ve antrenman eksiklerini gidermek adına bireysel idmanlarını sürdürüyor. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var, bu eksikleri de yine kendi içimizde yapacağımız takviyelerle kapatacağız. Kamp genel olarak bizim için oldukça verimliydi."

Mustafa Özer, ikinci etap çalışmalarını 30 Ağustos'tan itibaren gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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